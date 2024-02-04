У Гонгонзі співробітник компанії виплатив $25 млн шахраю, який представився його директором за допомогою діпфейку

Новини

Brian Klug / Flickr

У Гонгонзі фінансовий працівник міжнародної компанії виплатив $25 мільйонів шахраям — вони використали технологію діпфейку, щоб мати вигляд його колег під час відеоконференції.

Про це пише CNN.

Спочатку працівник щось запідозрив, коли отримав повідомлення нібито від головного фінансового директора компанії, у якому йшлося про необхідність проведення таємної транзакції.

Однак тоді чоловік вийшов на відеозвʼязок із головним фінансовим директором і своїми колегами з приводу переведення грошей. Сумніви зникли, адже чоловік думав, що бачить і чує справжніх людей, яких знає.

Насправді ж це були шахраї, які використали технологію діпфейку. Ця технологія — це методика синтезу зображення людини, яка ґрунтується на штучному інтелекті. Для цього шахраї використовують доступні фото, відео, аудіо з потрібною людиною.

Поліція Гонконгу доповіла, що цей випадок був одним із кількох недавніх епізодів, коли шахраї за допомогою діпфейків виманювали гроші. За останній час правоохоронці провели шість арештів у звʼязку з такими шахрайствами.

Ще один приклад: вісім викрадених гонконгських посвідчень особи шахраї використали для оформлення 90 заявок на позику та реєстрації 54 банківських рахунків. І щонайменше 20 разів штучний інтелект використовувався для обману програм розпізнавання облич — він імітував людей, зображених на посвідченнях.