У Кривому Розі після російської атаки вводять аварійні відключення світла

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

У Кривому Розі Дніпропетровської області після атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру вводять аварійні відключення світла.

Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Інформацію про це підтвердили в «Укренерго».

«Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим самим алгоритмом, що був торік під час блекаутів). Через 10 хвилин зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори», — написав Вілкул.

За його словами, у місті будуть віялові перебої з електроенергією і звʼязком.