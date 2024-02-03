Meta подорожчала на $197 мільярдів за один день — це рекорд у історії фондового ринку США

Новини

Bloomberg / Contributor / Getty images

Американська корпорація Meta Platforms подорожчала на $197 мільярдів за один день. Це рекордне зростання в історії фондової біржі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лише два роки тому Meta зазнала найбільшого краху ринкової вартості в історії фондового ринку США. Втім, зосереджуючись на скороченні витрат і збереженні мільярдних прибутків, компанії вдалося досягти історичного максимуму.

Акції компанії зросли на 20%, досягнувши рекордної вартості у $474,99 за акцію. Прибуток додав $197 мільярдів до ринкової капіталізації Meta — це найбільше зростання в історії фондового ринку США за одну сесію. Такий приріст затьмарив попередній рекорд у $191 мільярд, досягнутий компанією Apple у 2022 році.

У 2023 році Meta скоротила чисельність персоналу на 22%, утім напередодні заявила, що планує викупити акцій на $50 мільярдів і оголосила про перші квартальні дивіденди. Для інвесторів це є ознакою того, що компанія має надлишкові кошти.

Попри те, що компанія значно скорочує витрати, вона продовжує активно вкладатися у розвиток генеративного штучного інтелекту.