У Сьєрра-Леоне після обрізання померли три дівчинки — найменшій було 12 років

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У західноафриканській країні Сьєрра-Леоне поліція розслідує смерть трьох дівчат, які піддалися обрізанню. Від навмисного каліцтва жіночих статевих органів загинули 12-річна Адамсай Сесай, 13-річна Саламату Джалло і 17-річна Кадіату Бангура.

Про це пише The Guardian.

Батьки дівчат і ті, хто проводив обрізання, зараз перебувають під вартою. Жіноче обрізання є частиною традиційного ритуалу, який символізує «вступ дівчини в жіноче життя». Його проводять так звані совеї — старші члени суто жіночих таємних товариств Бондо. Сімʼї дівчат можуть витратити від $300—400 на всю церемонію, яка триває три тижні та часто призводить до летальних випадків.

Незважаючи на заклики активістів і правозахисників криміналізувати практику каліцтва жіночих статевих органів, вона залишається законною в Сьєрра-Леоне. Національне опитування у 2019 році показало, що 83% жінок у країні піддалися обрізанню.

У 2012 році Організація Обʼєднаних Націй ухвалила резолюцію про заборону каліцтва жіночих статевих органів, але цю процедуру досі проводять майже в 30 країнах.

Що таке жіноче обрізання і для чого його роблять?

Під жіночим обрізанням розуміють повне або часткове видалення клітора, внутрішніх статевих губ, видалення частини або всіх зовнішніх статевих органів, зшивання або звуження вагінального отвору.

У суспільствах, які практикують жіноче обрізання, існує думка, що воно знижує сексуальне бажання жінки й, таким чином, зберігає цноту до одруження і запобігає безладному статевому життю. За різними даними, у світі через такий вид хірургічного втручання пройшли приблизно 200 мільйонів жінок.