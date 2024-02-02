У Малайзії вдвічі скоротили термін увʼязнення експремʼєра Разака — його засудили за корупцію

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Колишньому премʼєр-міністру Малайзії Наджибу Разаку вдвічі скоротили 12-річний термін увʼязнення за корупцію — у 2022 році його визнали винним у розтраті майже $10 мільйонів державних коштів.

Про це пише ВВС.

Також Рада з питань помилування в Малайзії зменшила розмір штрафу, який мав виплатити Разак, — з $49,4 мільйона до $10,5 мільйона. Разак повинен повністю сплатити суму штрафу, аби звільнитися в серпні 2028 року. Якщо він не заплатить, його термін продовжать на рік — до 2029 року.

Рада з питань помилування в Малайзії не повідомила причин зменшення вироку та штрафу Разака. Але очікується, що це спричинить додаткові питання до чинного прем’єр-міністра країни Анвара Ібрагіма — наприклад про те, чи відданий він боротьбі з корупцією.

За словами професора азійських досліджень в Університеті Тасманії Джеймса Чіна, скорочення терміну покарання Разака є сигналом того, що лідери в Малайзії можуть діяти безкарно.

«Якщо ви досягли певного рівня у своїй карʼєрі, з вами нічого не може статися», — заявив він журналістам.

Попри корупційний скандал, колишній премʼєр-міністр Наджиб Разак зберіг певну популярність серед етнічних малайців. Обʼєднана малайська національна організація (UMNO) навіть наполягала на королівському помилуванні Наджиба Разака після перевірки та вичерпання інших правових шляхів оскарження його покарання.

Що передувало

У 2018 році після девʼяти років перебування при владі Наджиб Разак втратив посаду премʼєр-міністра через скандал із 1MDB. Це був перший випадок, коли його партія «Обʼєднана малайська національна організація» втратила більшість.

У 2022 році найвищий суд Малайзії визнав експремʼєра Разака винним у відмиванні коштів 1MDB — державного інвестиційного фонду, який Разак створив 14 років тому. Міністерство юстиції США отримало скарги про те, що з 2009 по 2015 рік високопосадовці Малайзії та їхні спільники привласнили загалом $4,5 мільярда з коштів 1MDB. Слідство встановило, що гроші витратили на «екстравагантні предмети», зокрема на розкішну нерухомість у Беверлі-Гіллз, Нью-Йорку та Лондоні, суперʼяхту, картини Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Пабло Пікассо та Енді Воргола і різні інвестиції в бізнес, включано з реконструкцією готелю Park Lane на Манхеттені.

Частину коштів навіть використали для фінансування фільму «Вовк з Уолл-стріт» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.

Сума грошей, виведених з компанії 1MDB, була настільки великою, а схеми настільки складними, що генеральний прокурор США Лоретта Лінч одного разу назвала це «найбільшою справою про клептократію», якою коли-небудь займався її офіс.