Штучний інтелект Bard від Google почав генерувати зображення — функція доступна й українською

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Google впровадив генеративний ШІ в «Карти», а також оголосив про деякі нові розробки для Bard. Найважливіша з них — більш просунута версія моделі ШІ Gemini Pro, яка з початку грудня пропонувалася тільки для англійської мови, тепер доступна для «всіх підтримуваних мов і територій», зокрема в Україні та українською.

Модель Gemini Pro працює у 230 країнах/територіях, де доступна можливість використовувати Bard, і понад 40 мовами. Повний список є на сайті підтримки Google.

Згенерований Bard котик.

Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі згенерованих зображень, щоб можна було легко зʼясувати, що вони були створені штучним інтелектом.

Google заявляє, що Організація великих модельних систем — «провідний оцінювач мовних моделей і чат-ботів, що працюють різними мовами» — вважає Bard with Gemini Pro «одним із найкращих чат-ботів» як платних, так і безплатних, зазначаючи, що він зробив «приголомшливий стрибок вперед». Сліпі оцінки сторонніх експертів Google теж визначили Bard with Gemini Pro як «один з найкращих розмовних ШІ серед провідних безплатних і платних альтернатив».