Німеччина витратила €465 тисяч на будівництво тунелів для жаб. Платники податків обурені

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Michael Podger / Good Free Photos

У Гамбурзі збудували чотири тунелі для жаб і тритонів, щоб захистити їх від автомобілів. На це партія «Зелених» виділила €465 тисяч.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Раніше для охорони амфібій виставляли загородження, але цього виявилось замало.

У 2021 році зоозахисники нарахували в Гамбурзі всього 616 жаб, хоча ще у 2018-му популяція земноводних була майже вдвічі більшою.

Bild пише, що платники податків стурбовані витратою бюджетних коштів на тунелі для амфібій. Проти такого рішення виступили й представники Вільної демократичної партії.