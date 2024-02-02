Німеччина витратила €465 тисяч на будівництво тунелів для жаб. Платники податків обурені
- Автор:
- Софія Телішевська
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Michael Podger / Good Free Photos
У Гамбурзі збудували чотири тунелі для жаб і тритонів, щоб захистити їх від автомобілів. На це партія «Зелених» виділила €465 тисяч.
Про це повідомляє видання Spiegel.
Раніше для охорони амфібій виставляли загородження, але цього виявилось замало.
У 2021 році зоозахисники нарахували в Гамбурзі всього 616 жаб, хоча ще у 2018-му популяція земноводних була майже вдвічі більшою.
Bild пише, що платники податків стурбовані витратою бюджетних коштів на тунелі для амфібій. Проти такого рішення виступили й представники Вільної демократичної партії.