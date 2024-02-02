Морські видри рятують узбережжя водойм від ерозії, поїдаючи крабів. Чому це важливо

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Морські видри рятують узбережжя лиману в центральній частині Каліфорнії від обвалу в океан, поїдаючи крабів та інших ракоподібних. Так видри контролюють ерозію берега, адже краби проривають у ньому нори та зʼїдають рослини, що призводить до обвалу.

Про це пише журнал Nature.

До ХХ століття люди полювали на морських видр через хутро, що майже призвело до їхньго повного вимирання. Але зусилля з охорони природи допомогли збільшити популяцію морських видр, і вони знову оселилися у своїх історичних місцях проживання, зокрема на лимані Елкхорн-Слау в затоці Монтерей. Дослідники зʼясували, що у водоймах з великою кількістю видр темпи ерозії нижчі, ніж там, де вона менша.

На берегах, де морські видри могли полювати на крабів, рослинність була густішою, ніж на тих ділянках, де видри не жили. Крім того, морські видри позитивно вплинули на іншу рослинність у водоймах. Тобто, поїдаючи крабів і ракоподібних, видри захищають водойми, стверджують дослідники — вони зʼясували, що на ділянках, де живуть видри, ерозія сповільнилася з 30 до 10 сантиметрів на рік.

За словами громадської екологині Джейн Вотсон, збільшення чисельності популяції видр може зупинити ерозію в інших біотопах, зокрема на болотах у затоці Сан-Франциско, що неподалік. Це важливо, бо соляні болота — це важливі середовища існування для багатьох представників дикої природи, але вони перебувають під загрозою у всьому світі. Тож дослідники сподіваються, що збільшення популяції видр зможе їх захистити.