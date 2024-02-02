NYT: Іран намагається уникнути прямої війни зі США після атаки на американську базу в Йорданії

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Reuters / «Бабель»

Лідери Ірану відчули, що перетнули межу, коли підтримувані ними бойовики вбили трьох американських солдатів, вдаривши по базі США в Йорданії. Відтак Тегеран надсилає США більше примирливих сигналів, щоб уникнути прямої війни, пише The New York Times із посиланням на іранських посадовців.

Цього тижня Вища рада національної безпеки Ірану провела екстрене засідання, бо «стурбована реакцією США на вбивство бойовиками трьох американських солдатів на базі в Йорданії».

Президент Ірану, міністр закордонних справ, начальник Збройних сил і два помічники верховного лідера країни також обговорювали, як діяти в разі «відповіді США».

Лідер Ірану Алі Хаменеї наказав уряду уникати прямої війни зі США та віддалити Іран від дій бойовиків, які вбили американців в Йорданії. Водночас Хаменеї закликав готуватися завдати удару у відповідь, якщо США атакують Іран.

Головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі на конференції в Тегерані заявив, що «цими днями він чує багато непотрібних погроз з боку США і готовий відповідати в разі удару».

Однак Хаменеї заявив близькому оточенню, що він виступає проти війни зі США, бо «збереження влади ісламського режиму є найвищим пріоритетом», а війна відверне увагу світу від гуманітарної катастрофи в Газі.

Війна також може мати катастрофічні внутрішні наслідки для звичайних людей, а Іран вже страждає від міжнародних санкцій, безробіття та корупції.