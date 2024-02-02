Щоб Віктор Орбан проголосував за фінансову допомогу Україні, в ЄС використали і пряник, і батіг. Огляд матеріалів іноземних медіа 1 лютого

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«Бабель»

Деталі того, як головам ЄС вдалося переконати Віктора Орбана зняти вето з фінансової допомоги Україні, розповідає портал EurActiv. Угорського премʼєра фактично притисли до стіни аргументами, проти яких він не міг нічого сказати. На ранковій зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном, італійською премʼєркою Джорджею Мелоні та ключовими політиками ЄС Урсулою фон дер Ляйєн та Шарлем Мішелем Орбан фактично здався, пише видання. Його вимоги у відповідь були суто символічними ― зокрема, щорічний аналіз того, як Україна витрачає виділені кошти. Ветувати надання подальшої допомоги Україні Орбан не зможе. Його голос проти легко переважать голоси інших очільників країн ЄС.

За кілька днів до саміту від європейських політиків лунали роздратовані заяви на адресу Орбана. Євродепутатів хвилювало те, що він відкрито грає на руку росіянам, вони заявляли, що його вплив на рішення Євросоюзу деструктивний і що необхідно розробити механізм ізолювання Угорщини від участі в органах влади ЄС. За словами євродепутата Даніеля Фройнда, погроза забрати в Будапешту право голосу в європейських колегіальних органах прозвучала на ранковій зустрічі з Орбаном у вузькому колі ― і подіяла. Також на угорського автократа вплинула перспектива втратити фінансування ЄС ― а бюджет Угорщини відчутно від цього залежить, країну протягом багатьох років дотує Брюссель.

«Європейські лідери, безумовно, були обурені Віктором Орбаном, ― сказав виданню Фройнд. ― Лише через нього вони не ухвалили необхідне для України рішення торік, лише через це вони всі змушені були полишити свої справи і зʼїхатись сьогодні до Брюсселю. Через вето Угорщини могла статись низка геополітично руйнівних кроків, які, зокрема, додали б народу України страждань. Тепер ми побачили, що на Орбана можна ефективно впливати, хоча він і розуміє тільки силу».

Сьогоднішнє рішення голів ЄС також залишило за Угорщиною перспективу отримати більше європейського фінансування ― тож усі ключові гравці самітом задоволені, пише видання. Крім тих євродепутатів, які вважають, що пригрозити Будапешту ймовірністю його виключення з органів ухвалення рішень у ЄС слід було значно раніше ― 14 років тому, коли Орбан почав згортати в Угорщині цивільні права і свободи.

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