У США ввели санкції проти ізраїльтян, звинувачених у насильстві над мирними палестинцями

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Issam Rimawi / Anadolu Agency / Getty Images

У США видали розпорядження, за яким каратимуть санкціями насильство над мирним населенням Західного берега річки Йордан. Державний департамент уже оголосив про перший раунд санкцій проти чотирьох ізраїльтян, які, ймовірно, знущалися з мирних палестинців.

Про це пише CNN.

За новим розпорядженням уряду США, обмежувальні заходи стосуватимуться звинувачених у скоєнні насильства над мирними жителями Західного берега річки Йордан. Також каратимуть за ініціювання та керівництво заворушеннями, за підпал будівель, полів і транспортних засобів та загалом за пошкодження майна.

Підсанкційним блокують американські фінансові активи та забороняють вʼїзд до США. Це торкнулося і чотирьох ізраїльтян, які знущалися з мирного населення на Західному березі річки Йордан.

Як зазначили у Держдепі, розпорядження спрямоване лише на іноземців, а американців воно не стосується. Однак деяких людей з американським громадянством уже звинуватили у причетності до насильства.

Хоча президент США Джо Байден через таке розпорядження стикнувся з критикою з боку проізраїльських виборців, це допоможе йому підвищити довіру серед виборців-мусульман.