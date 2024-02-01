WP: Росія імпортувала високотехнологічне обладнання з Тайваню

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З січня 2023 року російська компанія I Machine Technology, яка є постачальником виробників зброї, імпортувала обладнання з Тайваню на суму $20 мільйонів.

Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post, яка отримала торгові та податкові документи.

Російська компанія отримувала виготовлені на Тайвані верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), які використовуються для виробництва високотехнологічної зброї.

За перші сім місяців минулого року ці верстати становили майже весь імпорт I Machine Technology, а продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість. Компанія намагалася постачати обладнання підприємству, яке займається масовим виробництвом ударних безпілотників.

Найбільшим клієнтом I Machine Technology торік був Московський машинобудівний завод «Авангард» — постачальник ракет для систем ППО С-400, а ще один замовник керує підприємством, яке виробляє командні пункти для російської міжконтинентальної балістичної ракетної системи «Ярс», яка може нести ядерну зброю.

Верстати надсилалися 63 окремими партіями. Перші партії вартістю $4,47 мільйона надіслала тайванська компанія з назвою I Machine Tools безпосередньо до I Machine Technology, виконавчим директором якої є Олексій Бредіхін. До кінця травня прямі поставки верстатів у росію припинилися, уся решта потрапляла до рф обхідним шляхом через Туреччину чи Китай.

На видалених вебсторінках компанії Бредіхін описав свою I Machine Technology як «російську філію» I Machine Tools. The Washington Post зазначає, що співпраця між компаніями триває роками.

У телефонній розмові з журналістами WP Бредіхін визнав, що роками імпортував верстати з ЧПК від I Machine Tools, але заперечив, що робив це після введення санкцій, і що всі поставки не порушували експортний контроль, бо стосувалися запасних частин. Коли журналісти представили йому копії торгових записів, які демонструють зворотне до його слів, він промовчав.

Тим часом Юй Мін Дже, який описує себе в LinkedIn як директор з продажу компанії I Machine Tools, спочатку сказав, що його компанія припинила всі поставки фірмі Бредіхіна, коли Тайвань запровадив експортні обмеження. Журналісти показали і йому торгові записи, але той заявив, що поставки нібито включали лише запчастини. Юй також припустив, що записи можуть бути фейком, і додав, що його компанія не була постачальником для китайських і турецьких компаній, які відправляли товари для російської I Machine Technology. А ще Юй каже, що не знав про звʼязки I Machine Technology з російською армією.

Тайвань у січні 2023 року розширив обмеження щодо співпраці з росією, включивши до санкційного списку деякі верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК). Уряд Тайваню планує заборонити тайванським компаніям продавати свої товари I Machine Technology через побоювання, що їх можуть використати для виробництва зброї.

На прохання WP дослідники вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки переглянули дані з розслідування й виявили, що кілька моделей верстатів, імовірно, підпадають під експортний контроль, але остаточне рішення має винести тайванський уряд.

Попри глобальні західні санкції проти росії, вона все ще може тримати в працездатному стані свою оборонну промисловість, зокрема, завдяки лазівкам у санкціях та недостатньому контролю над ними. Росія отримує критично важливе обладнання через Китай та інші країни, які не запровадили санкційного режиму.