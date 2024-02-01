«Радянський неймінг — на вихід». Мінцифра та Мінекономіки змінили застарілий перелік IT-професій
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
Unsplash / Jefferson Santos
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки оновили класифікатор професій у галузі ІТ-технологій. До переліку додали близько 30 нових фахів.
Про це повідомляє Мінцифра.
«ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі штучним інтелектом чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж «спеціалісти з інформаційних технологій», — пише Мінцифра.
«Щоб іти в ногу з галуззю», Мінцифра та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій, зазначили у відомстві.
Серед нововведень — близько 30 нових назв професій, зокрема інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури. Варіанти фахів обирали з пропозицій бізнесу.
Крім того, з класифікатора вилучили девʼять застарілих назв професій і оновили ще шість.
Ознайомитися з оновленим класифікатором можна тут.