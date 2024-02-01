«Радянський неймінг — на вихід». Мінцифра та Мінекономіки змінили застарілий перелік IT-професій

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Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки оновили класифікатор професій у галузі ІТ-технологій. До переліку додали близько 30 нових фахів.

Про це повідомляє Мінцифра.

«ІТ-індустрія — одна з найдинамічніших сфер діяльності в Україні. Наші айтівці успішно працюють зі штучним інтелектом чи робототехнікою, але в документах вони все ті ж «спеціалісти з інформаційних технологій», — пише Мінцифра.

«Щоб іти в ногу з галуззю», Мінцифра та Мінекономіки змінили перелік застарілих ІТ-професій, зазначили у відомстві.

Серед нововведень — близько 30 нових назв професій, зокрема інженер зі ШІ, інженер інтернету речей, розробник робототехніки чи хмарної інфраструктури. Варіанти фахів обирали з пропозицій бізнесу.

Крім того, з класифікатора вилучили девʼять застарілих назв професій і оновили ще шість.

Ознайомитися з оновленим класифікатором можна тут.