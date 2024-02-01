У Китаї стратили пару за вбивство двох дітей

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У Китаї стратили пару за те, що вони викинули двох дітей з вікна багатоповерхівки в південно-західному мегаполісі Чунцин.

Про це пише CNN.

Чоловіка та його дівчину визнали винними у вбивстві дітей від його першого шлюбу. Вони інсценували те, що діти нібито випадково випали з вікна.

Батько дітей Чжан Бо завʼязав стосунки з Є Ченчен, спочатку приховуючи факт того, що він одружений і має дітей. Коли Є Ченчен дізналася про це, чоловік розлучився.

Як ідеться у рішенні Верховного суду Китаю, Є Ченчен вважала двох дітей Чжана Бо «перешкодою» і «тягарем для їхнього майбутнього спільного життя», тому вона неодноразово закликала вбити малюків і погрожувала порвати з ним стосунки, якщо він цього не зробить.

За попередньою змовою, у листопаді 2020 року Чжан викинув дворічну дочку та однорічного сина зі своєї квартири на 15-му поверсі, коли вони гралися біля вікна спальні. Діти розбилися на смерть.

Чжана Бо та Є Ченчен засудили до страти у грудні 2021 року. Їх умертвили смертельною інʼєкцією.