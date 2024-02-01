Міністр оборони подав декларацію про доходи за 2023 рік

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Рустем Умєров / Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Документ опублікований на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними декларації, Умєров орендує дві квартири в Києві площею 128,8 м² та 80,6 м². Зареєстрований міністр у квартирі в Києві площею 95 м² і вартістю 550 тисяч гривень.

Дружина міністра оборони Лєйля Умєрова орендує квартиру площею 137,4 м² у США, а матір володіє будинком у тимчасово окупованому Криму — його площа становить 196,7 м².

Рустем Умєров також задекларував орендований легковий автомобіль Ford Explorer 2016 року випуску, вартістю 400 тисяч гривень.

Торік міністр отримав 5 мільйонів гривень доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав ТОВ «Компанія Блек Сі». Умєров є власником 100% корпоративних прав цієї фірми.

Також Умєров володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії «Астем Текнолоджіз».

Під час роботи у Фонді держмайна він отримав 131 526 гривень зарплати, а в міністерстві — 442 347 гривень.

Ще понад 9,1 мільйона гривень він задекларував як «суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc».

Також Умєров задекларував $18,2 тисячі неакцептованих вимог кредитора, $9,1 тисячі готівкою і 180,5 тисячі готівкових гривень. На банківських рахунках міністр оборони має $1,8 тисячі та 3,7 мільйона гривень.

Дружина міністра у 2023 році отримала 1,44 мільйона гривень зарплати в компанії Astem Ventures Inc. Вона також має $1 000 у готівці та $8,5 тисячі доларів на банківських рахунках.