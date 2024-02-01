Ілон Маск хоче перереєструвати Tesla в Техасі після програшу в суді штату Делавер

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Мільярдер Ілон Маск заявив, що Tesla негайно проведе голосування інвесторів про перенесення своєї корпоративної реєстрації в Техас. Це сталося після того, як суд у штаті Делавер (саме там зараз зареєстрована Tesla) позбавив Маска винагороди на $55,8 мільярда.

Маск запустив опитування в Х (колишній Twitter), щоб дізнатися у користувачів, чи варто переносити корпоративну реєстрацію компанії в Техас. Більшість користувачів мережі підтримали цю ідею — з 1,1 мільйона 87,1% заявили, що виробнику електромобілів слід змінити державну реєстрацію.

Маск наголосив, що він негайно винесе це питання на розгляд акціонерів.

Усе через те, що суд штату Делавер скасував виплату Ілону Маску в розмірі $55,8 мільярда, бо акціонери, які ухвалювали це рішення, «були зобовʼязані Маску», тобто мільярдер мав на них вплив.

Рішення суду ставить під загрозу статки Маска. Якщо вирок не оскаржать, Маск може посунутися з першої сходинки в рейтингу найбагатших людей планети на третю. Bloomberg пише, що Маск може намагатися зареєструвати Tesla в іншому штаті, щоб обійти рішення суду. Але для перереєстрації компанії потрібно голосування акціонерів, які можуть на це не погодитися.

Tesla вже має міцні звʼязки з Техасом: компанія перенесла свою штаб-квартиру в Остін із Кремнієвої долини, оскільки Маск виступав проти карантинних заходів у Каліфорнії під час пандемії коронавірусу.