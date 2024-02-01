Фермери прийшли з протестом на саміт ЄС у Брюсселі. Що вимагають

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Фермери прийшли з протестами на саміт Євросоюзу в Брюсселі, щоб домогтися підтримки на тлі підвищення податків, зростання витрат і дешевого імпорту агропродукції, передає Reuters.

За оцінками поліції, майже тисяча тракторів заблокували головні магістралі Брюсселю. Фермери закидали Європарламент яйцями, запалили біля будівлі багаття і запускали феєрверки.

На одному з тракторів протестувальники повісили банер із написом: «Якщо ви любите землю, підтримайте тих, хто її обробляє».

Хоча фермерська криза офіційно не включена до порядку денного саміту ЄС, її теж обговорюють. Прибувши на саміт, премʼєр-міністр Бельгії, яка головує в Євросоюзі, Александр Де Кроо заявив, що скарги фермерів треба обговорити.

«Вони пропонують продукцію високої якості, ми також повинні переконатися, що вони можуть отримати правильну ціну за високоякісну продукцію, яку вони надають», — сказав він.

Водночас премʼєр Ірландії Лео Варадкар підтримав президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив проти підписання торгової угоди з групою південноамериканських країн Меркосур — ще однієї ключової вимоги фермерів.