Уночі ворог запустив по Україні чотири Shahed — є два влучання на Харківщині

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Уночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усі дрони о 23:15 летіли до Харкова. Два з них вдалося збити, інші два влучили по території цивільного промислового обʼєкта в Основʼянському районі.

О 21:56 у смт Великий Бурлук Купʼянського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні. Одна керована авіабомба впала поруч із закладом, а друга — влучила прямо в будівлю.

У цей момент в лікарні перебували 38 людей, зокрема 33 пацієнтів, з яких двоє — «лежачі». Ще 5 людей — це цивільний персонал. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Чотирьом постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що минулої доби ворог завдав 94 авіаційні та 8 ракетних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій українських військ і населених пунктів.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Унаслідок атак є поранені серед цивільного населення.