NASA поділилася знімками незвичайного золотого світіння атмосфери Землі

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NASA

NASA оприлюднила знімки незвичайного золотавого світіння атмосфери Землі.

NASA

Такий оптичний феномен називається світінням атмосфери або світінням повітря. Воно виникає, коли сонячне світло взаємодіє з атомами й молекулами земної атмосфери. Завдяки цьому наше небо ніколи не буває повністю темним, навіть якщо виключити світло зірок.

А якщо трошки детальніше — молекули азоту, кисню, натрію й озону у верхніх шарах земної атмосфери збуджуються ультрафіолетовим випромінюванням сонячного світла і так само виділяють світло, стикаючись одна з одною. Від концентрації того чи іншого елемента у атмосфері й залежить відтінок такого сяяння, оскільки кожен дає свій колір відтінок.

Зазвичай світіння атмосфери виглядає як зеленувато-помаранчева смуга навколо Землі. Втім на новому знімку Міжнародної космічної станції — незвичайне золотаве сяйво, що освітлює земний горизонт разом із яскравою рудою смугою на тлі зоряного неба.

Фотографія зроблена на висоті 415 кілометрів, коли орбітальна лабораторія пролітала над Тихим океаном на північний схід від Папуа-Нової Гвінеї.

Апарат сфотографував явище з високою експозицією, що зробило знімок достатньо яскравим, щоб побачити Землю та всіяне зірками небо.

Зі швидкістю вісім кілометрів на секунду, Міжнародна космічна станція робить оберт навколо Землі приблизно за 90 хвилин. Лише за добу апарат переживає 16 сходів і заходів Сонця. Кожен свій оберт космічна станція подорожує в денному світлі близько 45 хвилин і стільки ж — у темряві.