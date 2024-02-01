Без допомоги Заходу грошей Україні вистачить на квартал ― однак погіршення відчує вся країна. Огляд матеріалів іноземних медіа 31 січня

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«Бабель»

Про негативні наслідки зволікання Заходу з фінансовою допомогою Україні пише The New York Times. Журналісти видання поспілкувалися з міністром фінансів України Сергієм Марченком, інвестбанкіром Сергієм Фурсою, аналітиком британського дослідницького центру Chatham House Орисею Луцевич і тими, хто отримує допомогу від держави. Лютий без 50 мільярдів євро від ЄС та 61 мільярда доларів від США, які мали бути виділені ще торік, Україна ще протягне ― перекидаючи фінанси з одного напрямку на інший, між місцевим і центральним бюджетами. Далі можна протриматись іще якийсь час ― випускаючи облігації внутрішньої позики, друкуючи гроші, обмежуючи чи затримуючи зарплатню держслужбовцям. Однак це вже вплине на загальну ситуацію в економіці, пише видання.

Попри повномасштабну війну, українська економіка тримається напрочуд добре, стверджує Орися Луцевич. Але це відбувається значною мірою завдяки допомозі Заходу, з якої платяться зарплати вчителям та лікарям, фінансується робота державних наукових та культурних установ. Щойно ці зарплати зникнуть ― це вплине на роботу щонайменше крамниць і ресторанів. Держава може стиснути всі свої витрати до лише найнеобхідніших ― без ремонтів вулиць і закупівлі нових вагонів, лише на війну та критичні виплати. Однак сотні тисяч людей вижити в таких умовах не зможуть. Журналіст видання поспілкувався з внутрішньою переселенкою Оленою Бондаренко, яка переїхала з Оріхова до Запоріжжя. Її зарплатня зараз становить $210, держава доплачувала ще $135. Із нового року державні виплати зменшаться, і Олена не розуміє, як зможе з неповнолітньою дитиною прожити на те, що залишиться. Передчуває, що потрібно буде повертатись до Оріхова, де навіть попри нещадні обстріли фінансово їй може бути простіше. «Стабільність української економіки зараз залежить лише від США», ― підсумовує ситуацію міністр економіки Сергій Марченко, натякаючи на те, що фінансова підтримка Вашингтону розблокує чимало інших каналів допомоги, зокрема від МВФ, пише видання.

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