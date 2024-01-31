У Італії вперше дозволили людям споживати борошно з комах

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Agenzia Nazionale Stampa Associata

У Італії вперше дозволили продавати борошно з цвіркунів для споживання людиною в їжу. Досі таке меливо дозволяли продавати лише для використання в кормах для домашніх тварин.

Про це повідомляє The Guardian.

Комерційний директор компанії-виробника комахового борошна Nutrinsect Хосе Франческо Чіанні стверджує, що їхня продукція екологічно чиста, надзвичайно корисна й багата на поживні речовини, зокрема на білок.

З 2020 року мільйони цвіркунів були вирощені на заводі компанії в італійському муніципалітеті Монтекассіано, що в регіоні Марке. Секрет такого мелива простий: спочатку комах піддають термічній обробці, потім заморожують і подрібнюють на порошок.

На початку 2023 року Європейський Союз схвалив продаж цвіркунів, сарани та личинок темних жуків для споживання людиною. Це викликало супротив італійського уряду через побоювання, що комахи потраплятимуть у традиційні страви, як-от макарони або піцу.

Однак до того часу, коли новий європейський закон набув чинності наприкінці минулого року, уряд поступився. Натомість у Італії запровадили суворі правила маркування: пакетики з комаховим борошном обовʼязково мають містити зазначення походження продукту й латинське Acheta domesticus на позначення домашнього цвіркуна.

У Європі все більш довірливо ставляться до комах як продукту харчування — прогнозується, що до 2030 року ринок їстівних комах сягне €2,7 мільярда.

«Це добре для навколишнього середовища, оскільки ресурси, необхідні для розведення цвіркунів, і простір, що для цього використовується, дійсно невеликі, отже викиди майже нульові», — сказав Чіанні.

Тепер цвіркунове борошно розповсюджуватимуть серед постачальників харчових продуктів, і його дедалі частіше можна буде зустріти на полицях італійських супермаркетів. Пакет такого борошна також можна придбати в інтернеті за шість євро.

Що стосується смаку, то Чіанні сказав, що воно схоже на гарбузове насіння, фундук і трохи на креветки.