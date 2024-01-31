Мера Сум Олександра Лисенка відсторонили від обовʼязків

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Олександр Лисенко / Facebook

Депутати міської ради Сум відсторонили від посади мера Олександра Лисенка, якого викрили на отриманні хабаря.

Про це повідомило місцеве медіа Sumy Today.

Олександра Лисенка вдалося відсторонити з другої спроби. Спершу депутати не зібрали потрібної кількості голосів — 2/3 від складу міської ради (28 з 41). Вдалося з другої, бо на засідання приїхав ще один депутат. Проголосували рівно 28.

У жовтні Вищий антикорупційний суд відсторонив на два місяці від посади міського голову Сум Олександра Лисенка.

2 жовтня Лисенка разом із директором департаменту інфраструктури Сумської області викрили на тому, що вони вимагали від підприємців і отримали хабар у розмірі 2,13 мільйона гривень. У разі відмови дати хабар бізнесу нібито погрожували штучними перешкодами. Пізніше Вищий антикорупційний суд арештував Лисенка з альтернативою застави у 3 мільйони гривень, той вніс заставу і вийшов з СІЗО. Лисенко у залі суду заявляв, що не отримував грошей ані під час обшуку, ані під час затримання.

Директора департаменту інфраструктури міста Суми Журбу також відправили до СІЗО на два місяці з можливістю застави понад 1,4 мільйона гривень. Він вийшов з СІЗО під заставу 10 жовтня.