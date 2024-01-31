У Сомалі вперше запустять телешоу з жінками-ведучими

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Єдина в Сомалі жіноча редакція Bilan Media запускає перше у країні телевізійне шоу про поточні події з ведучою жінкою.

Про це пише The Guardian.

Нове шоу запустять у форматі Question Time, де ведучі відповідатимуть на запитання глядачів на табуйовані в сомалійському суспільстві теми, серед яких менструація, критична нестача жінок-вчителів, проблеми жінок, які намагаються потрапити в політику, тощо.

Перший епізод телешоу вийде в Міжнародний жіночий день, 8 березня. Програму планують зробити щомісячною. Пілотний епізод, випущений у грудні, показав «надзвичайно позитивну реакцію», сказала ведуча Найма Саїд Салах.

За її словами, в пілотному епізоді одна молода глядачка поділилася власним досвідом про менструацію.

«Вона пам’ятала точний час і день, коли у неї почалися місячні, тому що вона не знала, що відбувається. Вона думала, що помирає. Лише після того як вона розповіла своїй старшій сестрі, вона зрозуміла», — розповіла Найма Саїд Салах.

Жінка додала, що пишається тим, що може виносити цю тему на публічне обговорення, оскільки сомалійки не мають доступу до знань про власне тіло. Навіть матері не розповідають донькам про менструацію, вважаючи цю тему табу.

Bilan Media заснували у 2022 році за підтримки Програми розвитку ООН. Там працювали шість журналісток на чолі з Насрін Мохамед Ібрагім, яка була однією з небагатьох жінок — старших продюсерів новин у країні. Редакцію розмістили в столиці Могадішо в Dalsan media, одній з найбільших медійних організацій Сомалі. Bilan Media отримало фінансування від Євросоюзу на наступні три роки й планує розширюватися.

У медіа Сомалі переважають чоловіки, які найчастіше висвітлюють теми політики. Засновниці жіночого медіа розповідали, що стикалися з дискримінацією та переслідуваннями у своїй кар’єрі. Натомість вони хотіли розвивати проєкт, аби запропонувати жінкам безпечний простір, де ті можуть ділитися досвідом, й охопити теми, які замовчують. Серед них не тільки менструація і гендерна нерівність, але й проблема жорстокого поводження з дітьми та післяпологова депресія.

«Одна з причин, чому жіночі історії рідко розповідають у сомалійських медіа, полягає в тому, що більшість репортерів — чоловіки. Bilan це змінить. З нами будуть говорити жінки, тому що ми теж жінки. Вони пустять нас у свої будинки, свої молитовні», — сказала Ібрагім.