В Україні засудили 22 російських військових, ще майже 2,5 тисячі окупантів отримали підозри

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Національна поліція України повідомила про підозру майже 2 500 окупантів. Ще 22 російських військовослужбовців засудили за обстріл гуманітарних та евакуаційних колон, зґвалтування та інші воєнні злочини.

Про це Інтерфакс-Україні повідомив перший заступник голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

«Більшість воєнних злочинців перебувають або на окупованій території України, або в рф. Але все ж таки ми розкриваємо злочини, на сьогодні маємо вже 2 400 підозр», — заявив Цуцкірідзе.

За його словами, у переважній більшості випадків ідеться про заочну процедуру притягнення до відповідальності. Водночас є й очні підозри, а 22 російських окупантів вже засудили.

Серед тих, хто перебуває в СІЗО в Україні, є медійно відомі окупанти Андрій Медведєв і Микола Карташов — щодо них проводять судове слідство.