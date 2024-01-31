Торік в Україні народилися 187 387 немовлят. Як за останні роки змінилась демографічна ситуація

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Edi Libedinsky / Unsplash

За даними Міністерства юстиції, торік в Україні народилися понад 180 тисяч дітей. Це майже на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Найбільше маленьких українців народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6—7% менше дітей.

Інфографіка: цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот»

У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось майже пів мільйона дітей на рік.

Найбільший спад народжуваності у 2023 році, не враховуючи тимчасово окуповані території та території бойових дій, зафіксовано у Києві — 19 979 малюків. Це на 33% менше, ніж у 2021 році. Попри це, у столиці наразі все ще народжується найбільше дітей.

На другому місці Львівщина — 16 638 новонароджених торік. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина — 14 433 новонароджених.

Інфографіка: цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

«Опендатабот» зазначає, що як порівняти з першим роком повномасштабної, торік побільшало малюків також на прифронтових Миколаївщині (+5%) та Харківщині (+3%). А найбільший спад народжуваності — на 18% — зафіксований на Полтавщині.