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Норвегія значно обмежила допомогу українським біженцям

Автор:
Софія Телішевська
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Уряд Норвегії вдруге від грудня обмежив фінансову допомогу українським біженцям, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже понад половину українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

Які зміни передбачаються:

Ці зміни запроваджуються на додаток до заходів, які уряд представив у грудні. Вони передбачають жорсткіші обмеження на можливість подорожувати туди й назад між Україною та Норвегією, проживання чи транспорт більше не пропонуються українцям, які прибувають до іншого місця, крім Національного центру прибуття в муніципалітеті Роде. Також посилюють вимоги щодо вивчення норвезької мови та працевлаштування.

Нині громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Норвегії, отримують середньомісячні виплати у розмірі €650 на дорослого та від €250 до €350 на кожну дитину.

У жовтні 2023 року уряд цієї країни запровадив одноразову виплату для українських біженців, які користуються захистом у Норвегії, для повернення в Україну. Вона становить €1 500 євро на норвезький банківський рахунок. Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів до виїзду до України.