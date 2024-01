Українка Таня Муїньо зняла новий кліп для Дженніфер Лопес

Новини

Українська режисерка Таня Муїньо зняла для Дженніфер Лопес кліп на трек “Can’t get enough”. Про це розповіла сама Лопес у сториз Instagram.

Муїньо вже встигла попрацювати з такими виконавцями, як Ленні Кравіц, Гаррі Стайлз, Кеті Перрі та The Weeknd.

“Can’t Get Enough” є першим релізом з майбутнього дев’ятого студійного альбому Лопес This Is Me...Now, що вийде 16 лютого. Зокрема, того ж дня вийде фільм This Is Me...Now: A Love Story, в якому співачка приміряє весільну сукню авторства ще одного українця — Івана Фролова.

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка і кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, а її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями та зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таня робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021-му — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.