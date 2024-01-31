Сили ППО збили 14 із 20 дронів. На Миколаївщині є влучання

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У ніч проти 31 січня росія атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Також окупанти застосували три балістичні ракети «Іскандер-М».

Повітряні сили Збройних сил України знищили 14 ударних дронів.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ворожі дрони знищували в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

На Миколаївщині в Баштанському районі пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазина. Триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торгового павільйону отримав поранення, його госпіталізували до реанімації.