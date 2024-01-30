Польща, Німеччина й Нідерланди скорочують бюрократію для можливості швидко розгортати війська НАТО на східному фланзі

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Польща, Німеччина й Нідерланди підписали угоду, аби скоротити бюрократію, яка перешкоджає швидкому переміщенню військ і зброї вздовж одного з головних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО.

Про це пише Reuters.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну НАТО і ЄС прискорили підготовку на випадок військового конфлікту з росією. За таким сценарієм США та інші союзники по НАТО мають надіслати підкріплення через порти Північного моря та через Німеччину та Польщу на східний фронт.

У НАТО вже попереджали, що бюрократична тяганина заважає переміщенню військ у Європі, і через це можуть виникнути серйозні затримки, якщо розпочнеться конфлікт із росією. Зокрема, президент США Джо Байден припускав, що росія може напасти на одну з країн НАТО у випадку, якщо досягне успіху в українській війні.

«Нам не вистачає часу. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи чи війни», — заявив начальник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО Александр Солфранк.