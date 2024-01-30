Уряд спростив виплати сімʼям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Новини

Андрій Єрмак / Telegram

Уряд вніс зміни до постанов Кабміну України від 30 листопада 2016 р. № 884 і від 28 лютого 2022 р. № 168. Тепер Міністерству оборони буде легше зʼясовувати інформацію про членів сімʼї полонених, зниклих безвісти або загиблих військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Завдяки змінам Міноборони отримало спрощений доступ до деяких державних реєстрів і відтепер легше обмінюватиметься інформацією в електронних ресурсах.

Це допоможе швидше знаходити членів сімʼї військових, які мають отримати виплати. На сьогодні одноразова грошова допомога родичам загиблого бійця становить 15 мільйонів гривень.

«Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація — це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія з державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам», — заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.