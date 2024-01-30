TikTok тестує функцію розпізнавання товарів на відео та запускає маркетплейс

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Getty Images / «Бабель»

Соцмережа TikTok тестує функцію, яка дозволить робити покупки через публікації користувачів. Для цього платформа використовуватиме технологію автоматичного розпізнавання об’єктів у відео.

Про це повідомляє Bloomberg.

Функція розпізнаватиме предмети на відео та залишатиме посилання на схожі товари у своєму маркетплейсі TikTok Shop, який уже працює в деяких країнах світу.

Представник TikTok підтвердив, що розробка на стадії раннього тестування.

Минулого року китайська соцмережа запустила американську версію TikTok Shop, щоправда продукт отримав неоднозначні відгуки. З одного боку, продавці відзначили зростання продажів у святковий сезон, оскільки TikTok фінансував знижки та безкоштовну доставку для покупців. З іншого — користувачі скаржилися на контрафактні та підроблені продукти, які продаються на маркетплейсі TikTok.

Очікується, що нова розробка з розпізнавання товарів заохочуватиме користувачів купувати у TikTok Shop. Як зазначає Bloomberg, вона є пріоритетною для соцмережі, оскільки цьогоріч компанія планує продати в США товарів на $17,5 мільярда.

Щоб заохотити блогерів просувати товари на платформі, TikTok пропонуватиме комісійні за покупки, що користувачі робили через їхні публікації. Нова функція, яка ще тестується, автоматично залишатиме посилання на продукти у відео користувачів.

Поки що функція працює неідеально і часто неправильно розпізнає предмети на роликах. Наприклад, на відео, де жінка полірує каміння, TikTok ідентифікувала та запропонувала купити золоту каблучку й два набори металевих нігтів, яких на ролику не було.