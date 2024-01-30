Львівщина повністю завершила декомунізацію

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Максим Козицький / Telegram

Львівська область першою в Україні повністю завершила декомунізацію — у Лопатинській громаді демонтували останній радянський памʼятник.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

Протягом минулого року в області знесли 312 радянських памʼятників. Гроші на це не брали з обласного бюджету. Максим Козицький пише, що з цим допомагали місцеві мешканці.

Максим Козицький / Telegram

«Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації», — додав голова ОВА.

Офіційний процес декомунізації в Україні розпочався з ухваленням у квітні 2015 року низки законів. Серед них — ЗУ № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Декомунізація стосується перейменування населених пунктів, вулиць, інших географічних назв, змін у навчальних програмах, демонтажу памʼятників, повʼязаних з комуністичними діячами, тощо.

Нині до декомунізації в Україні приєднався і процес дерусифікації, який теж стосується знесення памʼятників і перейменування.