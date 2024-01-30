Пільгова іпотека за програмою «єОселя» тепер доступна для купівлі будинків і таунхаусів

Новини

Brina Blum / Unsplash

Віднині за пільговою іпотекою за державною програмою «єОселя» можна купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси і дуплекси.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Житло має бути не старішим за три роки, а площа розраховується так: 62,5 кв. м для однієї людини й додаткові 21 кв. м на кожного члена родини.

Ветерани війни, учасники бойових дій, люди з інвалідністю через війну та члени їхніх сімей тепер зможуть купити квартиру в Києві та обласних центрах, якщо будинку не понад 10 років (раніше було не понад три роки). Якщо ж квартира розташована в інших населених пунктах, то немає обмежень по віку будинків.

Також зʼявилася можливість застрахувати житло за ціною купівлі завдяки появі поняття «військові ризики».

Податися на програму «єОселя» можна через «Дію». Від початку програми кредитами на придбання житла скористалися вже 6 916 родин.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» почалася в жовтні 2022 року, вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом та силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.