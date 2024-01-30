Австралійське медіа підмінило фото депутатки, збільшивши груди й оголивши живіт. Його розкритикували

Новини

Австралійське медіа Nine News підмінило фотографію депутатки парламенту штату Вікторія Джорджі Перселл, збільшивши груди й оголивши частину живота. За це медіа звинували в сексизмі.

Про це пише BBC.

Джорджі Перселл опублікувала оригінальні та змінені зображення.

«Зверніть увагу на збільшені груди та наряд, який зробили більш відвертим. Не можу уявити, щоб таке сталося з чоловіком-депутатом», — написала вона.

Nine News вибачилося і заявило, що виною тому «автоматизація за допомогою Photoshop» та інструментів штучного інтелекту. Там також додали, що це не відповідає «високим редакційним стандартам» медіа.

Водночас представник компанії Adobe, яка є власницею Photoshop, сказав, що будь-які зміни в зображенні потребували схвалення людини.

Депутатка прийняла вибачення, але поставилася скептично до такого пояснення інциденту.

«Це [зробила] не просто якась випадкова людина в інтернеті. Це організація з великою кількістю персоналу і багатьма ресурсами, яка, чесно кажучи, повинна розумітися на цьому краще», — зазначила вона.

Тим часом премʼєр-міністр штату ВікторіїяДжасінта Аллан, яку минулого року зобразили оголеною в газетній карикатурі, заявила: «Це не спосіб представити будь-яку жінку, не кажучи вже про жінку, яка обіймає державну посаду».

Джорджі Перселл — наймолодша жінка в парламенті Вікторії, і вона часто говорила про «постійну сексуалізацію та обʼєктивізацію» жінок в австралійській політиці.

Сексизм — прояв історично нерівних владних відносин між жінками й чоловіками, що веде до дискримінації та перешкоджає повному поліпшенню становища жінок у суспільстві, пояснюють на сайті уповноваженого ВРУ з прав людини. Сексизмом вважаються будь-які дії, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що людина чи група людей є малозначимими через їхню стать. Водночас сексуальна обʼєктивізація — це поводження з людиною винятково як з обʼєктом статевого потягу.