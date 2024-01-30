Українські полярники показали зелене літо в Антарктиці

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Національний антарктичний науковий центр / Facebook

В Антарктиці настало зелене літо. Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали, яким яскравим воно буває, коли тануть сніги.

«Зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки. Але зараз там літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0 ℃», — зазначили в Національному антарктичному науковому центрі.

Цього літа найвища температура в Антарктиці становила +5 ℃ (3 січня), а найнижча — -1,2℃ (12 січня).

Українські полярники досліджують, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність — для цього вони ведуть облік кущиків та фіксують їхнє поширення. А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни. Саме вони щедро удобрюють скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для озеленення.