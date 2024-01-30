Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є загиблий

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Донецька обласна прокуратура

Увечері 29 січня окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині — загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також поранило 50-річну жінку, її шпиталізували.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Донецька обласна прокуратура

Росіяни влучили у двоповерхову будівлю — вона частково зруйнувалась, повідомили в ДСНС. З-під завалів врятували жінку.

Загалом через обстріл міста пошкоджені три будинки та три автомобілі. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300. Прокуратура відкрила розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.