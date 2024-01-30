В Україну доставили 340 тисяч доз вакцини проти поліомієліту. Чим ця хвороба небезпечна

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Аліса Ігіна / «Бабель»

Міністерство охорони здоровʼя інформує, що в Україну доставили 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. Це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус — він вражає нервову систему і може призвести до невиліковного паралічу і смерті.

Ліків проти поліомієліту не існує, тож вакцинація є найефективнішим способом профілактики цієї хвороби. Найвразливіші до поліовірусу — діти до 5 років, які не мають щеплення і, відповідно, імунітету проти нього.

Щеплення проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років, що забезпечує захист на все життя. Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцинація за календарем — безоплатна, зробити її можна в медзакладах кожної області.

Вакцину доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.