Генсек НАТО Столтенберг приїхав до США — домовлятиметься про відновлення допомоги Україні

Новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав із візитом до США. Він уже зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, главою Держдепартаменту Ентоні Блінкеном і радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

«Готуємося до саміту НАТО, який відбудеться тут у липні. Ми ухвалимо важливі рішення щодо підтримки України, подальшого зміцнення стримування й оборони Альянсу, а також про нашу відповідь на посилення геополітичної конкуренції», — написав Столтенберг.

На спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг заявив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави.

«Ми не повинні недооцінювати ті досягнення, які українці вже мають. І якщо ми хочемо закінчити цю війну, то єдиний спосіб закінчити її — переконати путіна, що він не переможе на полі бою. Єдиний спосіб досягти цього — надати Україні зброю від Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів», — заявив Столтенберг.

Politico пише, що мета візиту глави Альянсу до Вашингтону — відновити військову допомогу Україні. Столтенберг відвідає Конгрес, де зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими членами Конгресу, щоб обговорити підтримку України.

Також 31 січня Столтенберг планує зустрітися з прибічниками колишнього президента США Дональда Трампа, аби спробувати розблокувати допомогу Україні. Генсек НАТО виступить із промовою у Фонді Heritage — консервативному аналітичному центрі, який тісно повʼязаний із Трампом. Там він, імовірно, зустрінеться зі скептичною аудиторією, яка виступала за те, щоб Європа взяла на себе провідну роль у підтримці України, а США переключилися на Індо-Тихоокеанський регіон.