Уночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними дронами — ППО збила 15
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty
Уночі російські окупаційні війська атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомили в ранковому зведенні Повітряних сил.
Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих дронів.
Ворожі зрони збивали в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Іншу частину дронів ворог спрямував на прифронтові території, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектора, цивільні та військові обʼєкти.
Також росіяни атакували Донеччину двома зенітними керованими ракетами С-300.
- Наймасштабніша атака з використанням Shahed відбулася в ніч на 1 січня, тоді Сили оборони України збили 87 із 90 дронів-камікадзе.