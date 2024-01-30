Уночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними дронами — ППО збила 15

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Уночі російські окупаційні війська атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомили в ранковому зведенні Повітряних сил.

Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих дронів.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ворожі зрони збивали в межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Іншу частину дронів ворог спрямував на прифронтові території, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектора, цивільні та військові обʼєкти.

Також росіяни атакували Донеччину двома зенітними керованими ракетами С-300.