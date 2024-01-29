Ресторан із мультфільму «Рататуй» втратив вина на понад €1,5 мільйона

Новини

David NIVIERE / ABACAPRESS.COM

Ресторан La Tour dʼArgent, що слугував натхненням для мультфільму «Рататуй», втратив вина на понад €1,5 мільйона.

Про це повідомляє BBC.

Одне з найдорожчих вин у світі Romanée-Conti є серед пляшок, узятих із 442-річного ресторану. Вино могло зникнути будь-коли з січня 2020 року. Втім, до французької поліції скаргу подали лише минулого тижня, доказів пограбування не знайшли.

Втрату виявили під час звичайної інвентаризації винного льоху. Як порівняти з останньою інвентаризацією у 2020 році, то приблизно 83 пляшки вважаються зниклими.

Але оскільки пляшки пронумеровані, злодієві буде важко їх продати непомітно, сказав сомельє ресторану виданню Le Parisien.

Серед зниклих пляшок є вина з бургундського маєтку Domaine de la Romanée-Conti, який славиться виробництвом дорогих вин. Окремі пляшки можна продати за пʼятизначну суму.

У 2018 році пляшку Romanée-Conti 1945 року продали за €482 000, на той час це вино стало найдорожчим у світі.

La Tour dʼArgent не раз опинявся в епіцентрі історичні подій.

Під час нацистського вторгнення до Парижу в 1940 році власник ресторану Клод Террайль сховав свої найцінніші пляшки за фальшивою стіною в підвалі після того, як гітлерівські війська захопили приміщення.

Вид із закладу відкривається на річку Сену та собор Паризької Богоматері, і його часто називають «найстарішим рестораном у Парижі» — вважається, що його відкрили у 1582 році, хоча це й заперечують історики.

Дослідник університету Paris Cité і автор книги «Історія гастрономічного Парижу, від середньовіччя до наших днів» Патрік Рамбур сказав BBC, що думка про те, що La Tour dʼArgent є найстарішим рестораном міста — «байка». Він додав, що поняття ресторану як закладу в XVI столітті не було.

La Tour dʼArgent набув сумної популярності у ХІХ столітті завдяки фірмовій страві з качки Canard au sang, що перекладається як «кривава качка» — для приготування соусу використовували пташину кров.

Після масштабної реконструкції ресторан відкрився знову в серпні минулого року, і тепер у ньому є бар на першому поверсі, тераса на даху, відкрита кухня та навіть розкішний готельний люкс.

На честь повторного відкриття склали список із вмістом його підвалів. Винна карта ресторану важить близько восьми кілограмів, і її доводиться розвозити відвідувачам на візку.

У закладі побувала низка державних лідерів і монархів, зокрема й королева Єлизавета II, яка обідала там у 1948 році. Серед його відомих клієнтів — Чарлі Чаплін, Теодор і Франклін Рузвельти, Сальвадор Далі, Бред Пітт і Анджеліна Джолі.

Ресторан також надихнув анімаційний фільм «Рататуй» 2007 року, який розповідає історію молодого пацюка, що мріє стати шеф-кухарем у відомому ресторані.

Невелика ілюстрація щура висить на стіні ресторану з підписом режисера Бреда Берда, який цілими днями робив ескізи ресторану, змальовуючи найдрібніші деталі — лампи, візок для сиру та вбрання метрдотеля.