Телескоп «Хаббл» показав зображення спіральної галактики в сузірʼї Геркулеса

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ESA / Hubble & NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення тьмяної галактики UGC 11105 у сузірʼї Геркулеса приблизно за 110 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

Ця спіральна галактика вважається тьмяною, наприклад, наше Сонце здається приблизно в 14 тисяч трильйонів разів яскравішим за UGC 11105 з нашої точки зору тут, на Землі.

На зображенні видно, що у галактики є два помітні спіральні рукави, які щільно обвиваються навколо яскравішого за них ядра. Рукави розходяться в широкий ореол із зірок і пилу на своїх кінцях, надаючи галактиці овальної форми. Галактику оточує низка яскравих зірок на передньому плані та фонові галактики.