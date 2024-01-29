ЄС на час розслідування не припинятиме фінансувати Агентство ООН для допомоги палестинцям

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Європейський Союз, як один з найбільших донорів Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA), може припинити фінансування організації, якщо розслідування підтвердить, що кілька співробітників UNRWA причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це йдеться в офіційній заяві Європейської комісії.

До кінця лютого додаткового фінансування не передбачено, а от долю подальшої фінансової підтримки визначить хід розслідування. Водночас гуманітарна допомога палестинцям у Газі та на Західному березі триватиме через партнерські організації в тому самому обсязі, що й раніше.

Раніше про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Велика Британія, Канада, Австралія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАСу на Ізраїль.

Голова МЗС Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн про призупинення фінансування Агентства.

«Ми вже багато років попереджаємо, що UNRWA увічнює проблему біженців, підриває мир і слугує цивільним підрозділом ХАМАС у секторі Гази», — написав Кац. Він заявив, що міністерство працюватиме над тим, щоб повністю припинити діяльність UNRWA в секторі Гази.

Водночас міністр Палестинської автономії з цивільних справ Хусейн аль Шейх заявив, що рішення деяких країн про призупинення фінансування UNRWA «несе великі політичні та гуманітарні ризики для надання допомоги». Пресслужба ХАМАС закликала ООН і міжнародні організації «не піддаватися на погрози і шантаж з боку Ізраїлю».