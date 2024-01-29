Президент заявив, що чоловіки мають бути в Україні та сплачувати податки — не обовʼязково йти в армію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни та сплачувати тут податки.
Про це він розповів в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.
За словами президента, на початку великої війни люди виїжджали за кордон із різних причин.
«Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні. Не лише воювати, але й будувати і працювати. Таке відчуття, що йдеться лише про фронт», — сказав Зеленський.
Він зазначив, що фронт залишається питанням номер один, але в Україні мільйонна армія, а близько 30 мільйонів — працюють.
«Ми говоримо про всіх людей в Україні. Вони всі захищають країну на своїх місцях, є оборонні підприємства, є вчителі, медики», — заявив президент.
Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни.
«Питання не в тому, щоб вони були в армії, ми хочемо, щоб вони платили податки, з яких ми платимо зарплати солдатам. Я не кричу до Олафа Шольца, щоб він повернув їх, ми в демократичному світі. Потрібно, щоб працював закон, згідно з яким органи виконували свої функції», — резюмував він.
- Зараз у Німеччині проживають майже 190 тисяч чоловіків з України призовного віку (від 18 до 60 років). Такі дані повідомили у Федеральному міністерстві внутрішніх справ ФРН. За даними міністерства, від початку повномасштабного вторгнення до країни приїхали майже 222 тисячі українських чоловіків призовного віку, проте частина з них покинули країну. Невідомо, скільки з них вʼїхали та залишилися в Німеччині без порушення українських законів.