FT: Євросоюз погрожує підірвати економіку Угорщини, якщо та заблокує пакет допомоги Україні

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз підірве економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує нову допомогу Україні на саміті цього тижня.

Про це пише Financial Times з посиланням на план ЄС, з яким ознайомилося видання.

Якщо Угорщина відмовиться зняти вето з допомоги Україні, то інші країни Євросоюзу публічно заявлять, що не надаватимуть допомоги Будапешту. Це може спричинити падіння угорського форинта і підірвати довіру інвесторів, які будуть менш зацікавлені вкладати кошти в Угорщину. Наслідком цього можуть стати економічні проблеми — адже економіка Угорщини багато в чому залежить від закордонного фінансування, зокрема від фінансування з боку Євросоюзу.

Видання зазначає, що під тиском інших країн Угорщина погодиться на компроміс щодо допомоги Україні. Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що країна погодиться на «компроміси», якщо вони не торкатимуться «життєво важливих інтересів» Угорщини і якщо країна збереже щорічне право вето. Financial Times зазначає, що інші країни ЄС відхилили цю пропозицію, оскільки побоюються, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан щороку намагатиметься блокувати допомогу Україні та добиватися подальших поступок.

Водночас Янош додав, що якщо компромісу не досягнуть, Будапешт віддасть перевагу початковій пропозиції Угорщини щодо окремого фонду для України поза бюджетом ЄС.

Брюссель і раніше використовував фінансові важелі впливу на країни-члени ЄС, наприклад, у випадку з Польщею та Угорщиною через проблеми з верховенством права, або у випадку з Грецією під час кризи єврозони. Але стратегія, спрямована на підрив економіки країни-члена ЄС, стане для блоку новим важливим кроком.

Три дипломати ЄС повідомили виданню, що багато країн підтримали цей план — настрої в Євросоюзі нібито стали «більш жорсткими».