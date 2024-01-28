У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів. До наступного пройшли два кандидати

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У Фінляндії відбувся перший тур президентських виборів, на якому жоден з кандидатів не набрав понад половину голосів. Тому в другий тур пройшли Александр Стубб та Пекка Хаавісто.

Про це повідомив фінський мовник YLE.

У першому турі виборів президента проголосували рекордні 44,5% виборців. Усього було девʼять кандидатів. Головними претендентами на посаду президента Фінляндії стали 55-річний колишній прем’єр-міністр Александр Стубб та 65-річний ексміністр закордонних справ Пекка Хаавісто. Хтось із них замінить чинного лідера держави Саулі Нійністе, який пробув президентом два шестирічні терміни.

За попередніми підрахунками, за Александра Стубба віддали свої голоси 27,1% виборців, а за Пекка Хаавісто — 25,7%. Наступний тур відбудеться 11 лютого.

Президент Фінляндії має виконавчу владу у формуванні зовнішньої політики та політики безпеки. А ще він виконує функції головнокомандувача Збройних сил.

Александр Стубб

Александр Стубб був міністром фінансів Фінляндії (2015—2016), прем’єр-міністром (2014—2015), міністром Європи та зовнішньої торгівлі (2011—2014), членом парламенту (2011—2017), міністром закордонних справ (2008—2011) та членом Європейського парламенту (2004—2008) роки.

Коли журналісти запитали його, чому він буде хорошим президентом, той відповів: «Три пункти: міжнародний досвід, експертиза та мережі».

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Він пообіцяв, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднавчим фактором для країни.

Він категорично незгодний, що Україна має віддати принаймні частину своєї землі для миру з росією. Водночас він повністю підтримує вступ України до ЄС і планує активно цьому сприяти.

Пекка Хаавісто

У Пекка Хаавісто триває сьомий парламентський термін, він був міністром в урядах пʼятьох різних премʼєр-міністрів і вісім років виконував міжнародні завдання — шість років провів у місіях ООН у кризових регіонах світу, два роки як спеціальний представник Європейського Союзу в Судані та Дарфурі. Мав досвід мирних переговорів. Хаавісто посідав місце міністра закордонних справ від 2019 до 2023 року. Він брав участь у входженні Фінляндії до НАТО, військовій підтримці України тощо.

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На запитання, чому він буде хорошим президентом, Хаавісто відповів так: «У такий час, щоб вести зовнішню політику, вигідно мати досвід, витривалість і сталеві нерви. Широкі мережі та можливість знайомитися з різними людьми також не є недоліком. Президент республіки стрибає в поїзд, що рухається. Протягом останніх чотирьох років я займався зовнішньою політикою і політикою безпеки як міністр закордонних справ. Я впорався з кількома кризами і привів Фінляндію до НАТО. Я знаю, з чого почати. Стабільність і розсудливість зараз козир. Тут немає місця для помилок».

Перед виборами він пообіцяв зробити все для безпеки й добробуту фінів, зблизити їх і посилити позиції Фінляндії на міжнародному рівні.

Пекка Хаавісто також категорично не згоден з тим, що Україна має поступитися територіями взамін на мирну угоду з рф, і готовий активно підтримувати вступ України до ЄС.