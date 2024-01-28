У Мексиці заарештували чоловіка — той відчинив аварійні двері літака. Пасажири назвали його рятівником

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Twitter.com / SpaceX

У Мексиці заарештували чоловіка, який відкрив аварійні двері літака й підійшов до крила. Однак пасажири вважають, що він їх врятував.

Про це пише BBC.

Літак, що прямував з Мехіко до Гватемали, застряг на злітній смузі в Міжнародному аеропорту Мексики на кілька годин — без кондиціонера і води для пасажирів. Затримку пояснили проблемами з обслуговуванням.

Один із пасажирів вирішив відкрити аварійні двері. Через це довелося шукати інший літак, на якому всі могли б полетіти до Гватемали. Хоча вчинок пасажира не спричинив серйозних проблем, чоловіка передали поліції.

Пасажири літака написали спільну заяву, в якій кажуть, що всі підтримують чоловіка і вважають, що він захистив їх — адже на борту виникли небезпечні для здоров’я умови.

Наразі не відомо, чи залишається чоловік під вартою і які звинувачення йому можуть висунути.