ООН закликає відновити фінансування Агентства в секторі Гази і обіцяє покарати причетних до нападу на Ізраїль
- Автор:
- Ліза Бровко
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Представники ООН закликали США, Велику Британію, Нідерланди, Австралію, Канаду, Італію, Фінляндію, Німеччину і Швейцарію переглянути паузу у фінансуванні агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA). Також в організації пообіцяли покарати своїх співробітників, які були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль.
«Хоча я розумію їхнє занепокоєння, я сам був нажаханий цими звинуваченнями. Я рішуче закликаю уряди, які призупинили свої внески, принаймні гарантувати безперервність операцій», — заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
За його словами, від допомоги UNRWA залежать два мільйони цивільних у секторі Гази, і їхні потреби ООН не зможе задовільнити починаючи з лютого через відсутність фінансування.
Управління служб внутрішнього нагляду ООН (OIOS) розпочало розслідування. Наразі з 12 людей, причетних до злочину, девʼятьох ідентифікували й звільнили.
Норвегія та Ірландія заявили, що продовжуватимуть фінансувати агентство.
- Раніше Ізраїль надав дані, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на країну. Палестинська сторона звинувачення вважає дискредитацією UNRWA з боку Ізраїлю. Урядовці наголошують, що призупинення фінансування несе великі політичні та гуманітарні ризики для сектора Гази.
- Створене в 1949 році Агентство ООН надає медичну, освітню та гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази, на Західному березі річки Йордан, у Йорданії, Лівані та Сирії.