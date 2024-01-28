ООН закликає відновити фінансування Агентства в секторі Гази і обіцяє покарати причетних до нападу на Ізраїль

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Представники ООН закликали США, Велику Британію, Нідерланди, Австралію, Канаду, Італію, Фінляндію, Німеччину і Швейцарію переглянути паузу у фінансуванні агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA). Також в організації пообіцяли покарати своїх співробітників, які були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль.

«Хоча я розумію їхнє занепокоєння, я сам був нажаханий цими звинуваченнями. Я рішуче закликаю уряди, які призупинили свої внески, принаймні гарантувати безперервність операцій», — заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, від допомоги UNRWA залежать два мільйони цивільних у секторі Гази, і їхні потреби ООН не зможе задовільнити починаючи з лютого через відсутність фінансування.

Управління служб внутрішнього нагляду ООН (OIOS) розпочало розслідування. Наразі з 12 людей, причетних до злочину, девʼятьох ідентифікували й звільнили.

Норвегія та Ірландія заявили, що продовжуватимуть фінансувати агентство.