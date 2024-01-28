У Стамбулі невідомі напали на католицьку церкву. Є загиблий

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У Стамбулі двоє невідомих у масках напали на католицьку церкву Санта-Марія в районі Сарієр-Бююкдере. Загинула одна людина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Попередньо, нападники відкрили вогонь з пістолетів, коли у церкві була недільна служба.

«Ми рішуче засуджуємо цей підлий напад», — написав міністр.

Поліція розпочала масштабне розслідування, щоб затримати нападників. Мотив злочину ще невідомий.

На атаку відреагували й інші топчиновники — віцепрезидент, міністр юстиції і керівництво правлячої партії, яку очолює президент Реджеп Ердоган.

Також відреагував Ватикан. Там написали, що вбитим був 50-річний чоловік. Ватикан просить владу Туреччини шукати правду й справедливість, а також більше дбати про безпеку вірян.

Папа Римський Франциск у молитві висловив солідарність з громадою італійської церкви Санта-Марія Драперіс.