Німеччина і Швейцарія також призупинили фінансування Агентства ООН у секторі Гази після підозр у нападі на Ізраїль

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Німеччина та Швейцарія слідом за іншими західними країнами призупинили виділення коштів Близькосхідному агентству ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) до закінчення розслідування ролі його співробітників в атаці бойовиків ХАМАС на Ізраїль, яка відбулася 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Країни відклали ухвалення рішень щодо внесків в UNRWA, доки ситуацію довкола звинувачень не буде зʼясовано. У Міністерстві закордонних справ Швейцарії уточнили, що йдеться про щорічні внески у близько 20 мільйонів швейцарських франків ($23 мільйони).

У суботу, 27 січня, на аналогічні кроки пішли США, Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Канада, Італія і Фінляндія. Це сталося після того, як Ізраїль надав дані, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на країну. Палестинська сторона звинувачення вважає дискредитацією UNRWA з боку Ізраїлю. Урядовці наголошують, що призупинення фінансування несе великі політичні та гуманітарні ризики для сектора Гази.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац привітав рішення країн. «UNRWA не є вирішенням проблеми: багато співробітників агентства є членами ХАМАС, які поділяють його жорстокі погляди, допомагають йому знаходити притулок, щоб вести терористичну діяльність і залишатися при владі», — написав дипломат у Х, додавши, що Ізраїль докладе зусиль, аби UNRWA припинило діяльність у секторі Гази.

У свою чергу голова UNRWA Філіппе Лаззаріні назвав призупинення фінансування «шокуючим» і заявив, що від цієї підтримки залежатиме життя людей, а також регіональна стабільність. Він зазначив, що низку співробітників, підозрюваних у причетності до нападів ХАМАС, звільнено. Ведеться розслідування.