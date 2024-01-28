Лідер угорської ультраправої партії заявив про територіальні претензії на Закарпаття, якщо Україна програє війну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Mozgalom («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї заявив про територіальні претензії на українське Закарпаття у разі програшу України у війні проти росії.
Про це пише угорське видання Index.
Виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті, Тороцкаї заявив, що тиск «міжнародних фінансистів» призвів до війни в Україні і що Україна «куплена» міжнародним інвестиційним фондом BlackRock. Він сказав, що війна зруйнує «Європу і відправить економіку континенту на дно», тому виступає за негайне припинення вогню і переговори з росією.
«Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія», — сказав Тороцкаї.
- Партія Mi Hazank Mozgalom займає в парламенті Угорщини 6 місць із 199. Більшість (117 місць) у партії «Фідес» премʼєра Віктора Орбана, який виступає проти підтримки України у війні, вимагає переговорів з росією і блокує допомогу Україні від ЄС.