Лідер угорської ультраправої партії заявив про територіальні претензії на Закарпаття, якщо Україна програє війну

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Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Mozgalom («Наша Батьківщина») Ласло Тороцкаї заявив про територіальні претензії на українське Закарпаття у разі програшу України у війні проти росії.

Про це пише угорське видання Index.

Виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті, Тороцкаї заявив, що тиск «міжнародних фінансистів» призвів до війни в Україні і що Україна «куплена» міжнародним інвестиційним фондом BlackRock. Він сказав, що війна зруйнує «Європу і відправить економіку континенту на дно», тому виступає за негайне припинення вогню і переговори з росією.

«Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія», — сказав Тороцкаї.